Elena Sofia Ricci in lacrime: “È morto troppo presto…”

In una lunga intervista ai microfoni di Vieni da me la famosa attrice Elena Sofia Ricci ha parlato del controverso rapporto con suo padre.

La vita di Elena Sofia Ricci, celebre e amatissima attrice fiorentina, è stata costellata di grandi successi e soddisfazioni sul versante professionale, ma anche segnata da momenti molto difficili e dolorosi nella sfera privata. Uno di questi è stato senz’altro la morte di suo padre, come lei stessa ha confessato raccontandosi a cuore aperto in una lunga intervista ai microfoni di Vieni da me.

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci, chi è: età, carriera e vita privata della famosa attrice

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci: “Violentata quando avevo 12 anni”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il dolore nascosto di Elena Sofia Ricci

Ospite in collegamento con la trasmissione condotta da Caterina Balivo, nello spazio dedicato alla “cassettiera”, Elena Sofia Ricci si è commossa fino alle lacrime vedendo la foto della mamma scomparsa e ha iniziato a parlare della sua infanzia: “I miei genitori si sono separati quando ero piccolissima, mia madre non riusciva a perdonare mio padre e per un lungo periodo non l’ho frequentato. L’ho rincontrato a 31 anni. Facendo psicoterapia mi sono resa conto che mi mancava la figura paterna”. “È stato bello sentirmi sua figlia – ha confessato l’attrice -. Come mia madre, è morto troppo presto. Ma per fortuna sono riuscita a dirgli tutto”.

La riconciliazione di Elena Sofia Ricci con suo padre, però, è stata l’epilogo di un rapporto torbido e controverso. L’attrice aveva “iniziato ad odiarlo per la sofferenza di mia madre”, ma “dopo una serie di insuccessi in amore, ho capito che forse non era colpa del destino crudele ma che di qualcosa ero io responsabile”. Quindi “ho iniziato un percorso bellissimo per farmi aiutare, ancora oggi sono appassionata di psicologia. Ho perdonato mio padre e sono felice di averlo fatto”.

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci, grande ansia per le figlie Emma e Maria: cosa è successo

EDS