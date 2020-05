Antonella Clerici, gaffe clamorosa: la foto fa infuriare tutti. Al centro delle polemiche e degli interrogativi degli utenti è stata nelle ultime ore la conduttrice televisiva per il suo post su Instagram.





Ha lasciato tutti gli utenti piuttosto attoniti la foto pubblicata su Instagram da Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha suscitato infatti non poche polemiche in rete. Ecco cosa è successo in queste ore sui social.

Antonella Clerici: la gaffe sui social che fa infuriare tutti

E’ diventata nelle ultime ore protagonista delle polemiche che si sono in breve tempo susseguite in rete la Clerici. La conduttrice televisiva infatti ha pubblicato dal proprio account Instagram una fotografia che ha fatto molto discutere gli utenti in rete.

Nella fotografia incriminata è ritratto il Ponte Morandi di Genova. Sul ponte ci sono tracce dei lavori in corso, che testimoniano la ricostruzione in atto. La fotografia pubblicata dalla conduttrice reca anche un commento. La Clerici infatti scrive infatti: “Passando… Ponte di Genova”, facendo chiaramente intendere ai propri followers che si stava in quel frangente trovando a passare proprio per il capoluogo ligure. Ed è stato a questo punto che gli utenti si sono profusi in appunti e polemiche. Proprio nei giorni scorsi infatti, la conduttrice aveva dichiarato di trovarsi a trascorrere questo periodo di quarantena nella sua casa di Arquata Scrivia, in Piemonte, con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone.

Come mai allora la conduttrice si trovava oggi in un’altra Regione? Moltissimi sono stati coloro che hanno avuto da ridire su questo spostamento, soprattutto in questo periodo così delicato in cui il nostro Paese sta attraversando i primi giorni della così detta Fase 2. La conduttrice non ha rilasciato ulteriori commenti in merito al motivo dello spostamento, che potrebbe anche essere stato dovuto a ragioni lavorative, che quindi renderebbero giustificato anche il passaggio da una Regione all’altra.