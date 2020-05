Uomini e Donne, Gianni Sperti sbotta: “Non mi mancare di rispetto”

Nel corso della puntata odierna di ‘Uomini e Donne’, l’opinionista Gianni Sperti avrà un confronto deciso con uno dei corteggiatori.

Anche questo pomeriggio andrà in onda una puntata mista di ‘Uomini e Donne’. Al centro dell’attenzione ci saranno come sempre Gemma Galgani e Giovanna Abate. La prima sarà alle prese con un corteggiatore giovanissimo (appena 26 anni), mentre la secondo continuerà le due relazioni di lungo corso con i due corteggiatori Sammy e Alessandro. Sebbene per il momento non è stato anticipato con quale dei due, pare che la Abate abbia avuto una dura discussione.

Secondo quanto riportato su ‘La nostra tv‘, la Abate ha accusato uno dei suoi corteggiatori di fingere interesse. La Dama gli ha detto che quando sono assieme percepisce la mancanza di passione e gli chiede di essere sincero. Alle accuse mosse da Giovanna si è unito anche l’opinionista Gianni Sperti, che ha concordato sulla mancanza di reale interesse da parte dell’uomo. Il corteggiatore ha risposto alle accuse con veemenza e portato Sperti a rispondere a tono: “Questa è la mia opinione, non mi puoi mancare di rispetto e rispondermi male”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Nicola

Passando alla Galgani, a movimentare la puntata sarà come sempre Tina Cipollari, ormai da anni pungolatrice di professione della dama torinese. Le attenzioni dell’opinionista saranno rivolte a Nicola, il corteggiatore 26enne di Gemma. Tina gli chiederà il motivo dell’interesse per la “Mummia” (appellativo che utilizza da anni per parlare della Galgani) e questo risponderà che non sa a chi si riferisce. Una provocazione quella del ragazzo a cui Tina risponderà alterata: “Ma tu che programma hai visto?”.