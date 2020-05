Le indiscrezioni su Uomini e Donne oggi parlano di un Carlo Pietropaoli molto prossimo alla sua scelta. E Gemma vede i suoi pretendenti.

A Uomini e Donne oggi sembra proprio che possa avvenire qualcosa di importante in merito alla situazione di Carlo Pietropaolo.

Mentre nelle ultime settimane si è parlato molto di Gemma Galgani e di Giovanna Abate, da lunedì 4 maggio si tornerà alla normalità, nei limiti del possibile, con il Trono classico che sarà di nuovo grande protagonista, anche se mancherà il pubblico per via del rispetto delle norme contro la diffusione del virus. Poi ci sarà ovviamente distanza sociale tra i protagonisti, che proverranno solamente dalla Regione Lazio. Carlo avrà modo di visionare le sue corteggiatrici, tra coloro che saranno presenti in studio e quelle che invece si collegheranno via webcam. Si prefigura una sua scelta, con tanto di racconto di quelle che sono le emozioni e le sensazioni vissute.

Uomini e Donne oggi, Gemma vedrà i suoi pretendenti

Mancheranno invece Sara Shaimi e Daniele Dal Moro in Uomini e Donne oggi. E per adesso si ignora quale sarà il futuro della coppia nel programma condotto da Maria De Filippi. Torneranno nelle prossime puntate oppure il loro percorso si è concluso? Alcuni rumors riferiscono che per loro due se ne parlerà a settembre. Intanto dovrebbe riprendere pure il Trono Over, con protagonista assoluta la Dama Gemma Galgani, che potrà scrutare i suoi spasimanti. Pare che le registrazioni per questa parte del format siano riprese, e ciò si evince da alcuni indizi social.

