Stefano De Martino torna in autunno con Stasera tutto è possibile – VIDEO

Il ballerino Stefano De Martino sarà ancora mattatore delle prime serate di Raidue: torna infatti in autunno con Stasera tutto è possibile.

Tempo di conferme in casa Rai, sono infatti diversi i programmi che ripartiranno su Raidue in autunno. Tra questi c’è senza dubbio Stasera tutto è possibile, condotto ancora una volta da Stefano De Martino.

Lo riferisce TvBlog, che conferma anche la ripresa di altri programmi, come Il Collegio e Pechino Express. L’unico dubbio è legato alla data di ripartenza. Infatti, vista l’emergenza Coronavirus è ancora presto per programmare date.

Stasera tutto è possibile ancora con Stefano De Martino

Da qualche settimana, intanto, il ballerino è tornato su Raidue in prima serata con Stasera tutto è possibile. Si tratta delle repliche della fortunata trasmissione dedicata alla comicità, che viene mandata in onda durante l’emergenza. Nella vita privata, sembra andare tutto a gonfie vele invece con Belen Rodriguez, dopo il ritorno di fiamma risalente ormai a un anno fa.

Belen Rodriguez, parlando del rapporto con Stefano De Martino, ha spiegato in un’intervista: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”. In queste settimane, di tempo per riscoprirsi ne avranno sicuramente molto.