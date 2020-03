Belen, il dolce ricordo dell’incontro con Stefano De Martino – VIDEO

Su Instagram Belen Rodriguez posta il dolce ricordo dell’incontro con Stefano De Martino: il matrimonio, la crisi di coppia e il ritorno di fiamma.

La scorsa settimana, Stefano De Martino è tornato su Raidue in prima serata con Stasera tutto è possibile. Si tratta delle repliche della fortunata trasmissione dedicata alla comicità, che viene mandata in onda durante l’emergenza Coronavirus.

Al ballerino e presentatore televisivo ha dedicato un post la moglie Belen Rodriguez, con cui nei mesi scorsi c’è stato un ritorno di fiamma attesissimo dai loro fan.

Stefano De Martino e il post di Belen

La showgirl argentina, che è seguita da milioni di follower su Instagram, ha postato una foto in bianco e nero del marito, ricordando il momento in cui lo ha conosciuto. Ha infatti scritto nel post: “Quella sera, me la ricordo come se fosse ieri… E da quella sera non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai”.

Come si ricorderà, l’amore tra i due esplose non senza polemiche: arrivò il matrimonio, con la nascita del figlio Santiago. Poi Stefano De Martino e Belen si lasciarono, per tornare nuovamente insieme l’estate scorsa. Un ritorno di fiamma attesissimo dai loro fan.