Stefano De Martino torna in tv con Stasera tutto è possibile – VIDEO

Torna in tv con Stasera tutto è possibile il ballerino e compagno di Belen, Stefano De Martino: su Raidue in onda le repliche del programma.

In tempi di Coronavirus, molte trasmissioni sono state sospese per motivi sanitari, per cui è necessario anche ricorrere alle repliche. Così da oggi Stefano De Martino torna in tv con Stasera tutto è possibile.

Leggi anche –> Belen e Stefano De Martino: abbracci e baci scaldano i fan

Si tratta, come detto, delle repliche della fortunata trasmissione dedicata alla comicità, ma al contrario di quanto era previsto nel format originale non ci saranno gare.

Leggi anche –> Belen, il figlio Santiago è incredibile: balla meglio di papà Stefano De Martino

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa andrà in onda stasera nel programma con Stefano De Martino

Spazio dunque esclusivamente ai momenti comici del programma con i grandi ospiti, da Raul Cremona a Francesco Paolantoni. Intanto, Stefano De Martino, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, ha spiegato di sentirsi onorato dalla notizia che sarà il suo programma a provare a strappare un sorriso agli italiani in un momento così difficile.

Dalla settimana prossima, peraltro, Stefano De Martino – in coppia con Fatima Trotta – sarebbe dovuto tornare in televisione con le nuove puntate di Made in Sud, ma le registrazioni della trasmissione sono state sospese per il Coronavirus. Il compagno di Belen Rodriguez si è detto dispiaciuto e ha confessato: “Mi manca il mio lavoro, sogno un varietà”.