Elenoire Casalegno, vita privata: chi è il fidanzato Andrea

Chi è Andrea, il nuovo fidanzato della showgirl Elenoire Casalegno: la vita privata della protagonista della televisione italiana.

Classe 1976, nel mondo dello spettacolo da moltissimi anni, Elenoire Casalegno è mamma di una giovane ragazza, Swami Anaclerio, nata dalla sua relazione con il noto dj Ringo.

Leggi anche –> Elenoire Casalegno, chi è la showgirl: carriera, curiosità e vita privata

Nel 2014 sposa il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi: si separano tre anni dopo. Dimenticata quella delusione affettiva, la showgirl si è lasciata conquistare da Andrea, un broker finanziario che vive tra Roma e Milano.

Leggi anche –> Elenoire Casalegno: chi è la figlia Swami Anaclerio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Andrea, fidanzato di Elenoire Casalegno

Dopo la fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi, nella vita della showgirl era arrivato il giovane imprenditore Marcello Corso, di quattro anni più giovane di lei. La loro relazione durò oltre un anno, poi i due si sono lasciati. Da diversi mesi, invece, è stata resa pubblica una nuova love story per la protagonista della televisione italiana, quella con Andrea appunto.

In un’intervista al settimanale F. lo ha ‘presentato’: “È un uomo del tutto estraneo al mio ambiente e vorrei proteggere questa storia. Posso solo dire che è arrivato in un momento inaspettato della mia vita, dove non cercavo una relazione perché stavo bene da sola. Però è una delle poche persone nella mia vita con cui riesco a rilassarmi: per la prima volta non sono io che devo sobbarcarmi la responsabilità di tutta la storia. In passato il maschio ero io nella coppia, quella che portava avanti la relazione da sola, e se non si è in due non si va da nessuna parte. Ora io ho qualcuno che mi accudisce”.