Elenoire Casalegno, chi è la showgirl: carriera, curiosità e vita privata

Ligure di nascita, classe 1976, Eleonoire Casalegno giovanissima si trasferisce in Romagna. Qui nel 1994 partecipa al concorso per aspiranti modelle Look of the year e lo stesso anno debutta in tv con la conduzione del programma musicale di Italia 1 Jammin, che presenterà fino al 1997. Successivamente, è la spalla di Raimondo Vianello in Pressing. Tra le altre trasmissioni che conduce in quegli anni, ci sono Scherzi a parte e il Festivalbar. Nel 1998 fa un cameo nel film Paparazzi, dove interpreta se stessa.

Carriera e vita privata di Elenoire Casalegno: tutto sulla showgirl

Dalla fine degli anni Novanta, alterna le trasmissioni televisive a quelle radiofoniche, inoltre posa sul calendario Maxim del 2001, con foto di Marino Parisotto. Passa poi alla Rai e conduce Mondiale sera in occasione dei Mondiali di calcio 2002. Successivamente presenta il Festival di Castrocaro con Claudio Cecchetto, quindi Robin Hood su Raidue, programma che vede come autore Omar Pedrini, all’epoca il suo compagno. La coppia resta insieme sette anni e avvia anche un’attività imprenditoriale.

Inoltre, Elenoire Casalegno è proprietaria assieme ai genitori di un hotel nel centro storico di Ravenna. La showgirl ha una figlia, Swami, nata il 22 novembre 1999 dalla relazione con DJ Ringo. Nel 2009 conduce Sipario, approfondimento del TG4, in sostituzione di Daniela Martani, alternandosi con Raffaella Zardo. A settembre 2009 avrebbe dovuto partecipare alla prima edizione il reality show La tribù – Missione India. Il reality non andrà mai in onda per ragione di produzione. Negli stessi anni, è presenza fissa nel salotto di Domenica Cinque condotta da Barbara D’Urso. Nel 2010 la Casalegno è presidente di giuria assieme a Paolo Limiti di Sanremolab. A fine anno conduce su Italia 1 Saturday Night Live from Milano. Dal 2014, fa parte degli inviati nel programma Mistero su Italia 1. Nel 2014 sposa il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi: si separano tre anni dopo. Protagonista di altre trasmissioni Mediaset, soprattutto dedicate a viaggi e avventura, torna anche a Mistero, poi dal settembre 2019 conduce Vite da copertina – Tutta la verità su… su TV8. Il suo ultimo fidanzato è Andrea, un broker finanziario.