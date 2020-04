Bambina morta | aveva cucito mascherine per gli infermieri | FOTO

Una bambina morta dopo essere diventata famosa per la sua generosità. Aveva aiutato tanti infermieri nelle scorse settimane, perisce in una disgrazia.

Una notizia tristissima arriva dagli Stati Uniti e riguarda una bambina morta, che tutto il mondo aveva indicato come una eroina. Lei si chiamava Lexi Collins ed aveva 10 anni. Nelle scorse settimane aveva cucito delle mascherine da regalare alle persone per proteggersi contro l’epidemia attualmente in corso in Usa come nel resto del mondo.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, multato per essere stato al funerale della madre

Purtroppo la piccola ha perso la vita in tragiche circostanze, a causa di un incidente stradale avvenuto nella località di Munday, nel Texas. Lexi si era messa a cucire decine e decine di mascherine soprattutto per aiutare gli infermieri dello Anson General Hospital. A darle una mano era stata sua mamma, che pure lavorava come infermiera.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Accuse gravissime dagli Usa: “La Cina sapeva del virus già a novembre”

LEGGI ANCHE –> Ryanair, coronavirus: non applicheremo le regole di distanza

Bambina morta, aveva cucito tante mascherine antivirus per gli infermieri nelle scorse settimane

Purtroppo nelle scorse ore la comunità locale ha appreso di questa bruttissima notizia, che ha generato enorme tristezza. Rimasta ferita nel corso del sinistro, la bambina è morta in seguito al suo trasferimento in ospedale, dove è giunta in codice rosso. Al suo funerale prenderanno parte gli infermieri e le infermiere che hanno ricevuto il suo aiuto.

LEGGI ANCHE –> Vaccino Coronavirus | dalla Cina test incoraggianti su scimmie

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | Sopravvissuta all’olocausto muore per il virus