Zuzzurro e Gaspare chi sono: età, carriera e vita privata del duo comico

Conosciamo meglio la storia del duo comico formato da Zuzzurro e Gaspare: ecco tutte le curiosità e la loro carriera tra televisione e teatro

Zuzzurro e Gaspare è stato un duo comico-cabarettistico italiano formato da due attori, i cognati Nino Formicola (Gaspare) e Andrea Brambilla (Zuzzurro). Il gruppo si è formato nel 1976 riscuotendo grande successo teatrale e televisivo: dopo la scomparsa di Brambilla nel 2013 non esiste più. Si sono conosciuti al Derby Club, storico locale milanese in cui si esibivano da sempre. La loro prima apparizione in in televisione risale nel 1978 nella trasmissione Non stop. Successivamente sbarcano in un altro varietà, La sberla e poi a Domenica in. Nel 1986 si dedicano al teatro dicendo addio alle comparse in tv. Poi dopo un anno ritornano in onda il venerdì sera al Canale 5 Festival, condotto da Pippo Baudo.

Nel 1990 i due comici sono stati ospiti d’onore delle tre serate dello show televisivo C’era una volta il festival. Su Italia 1 sono protagonisti nella sit com Andy e Norman per poi prendere parte a Il TG delle vacanze (1992) e di Dido… menica (1992-93). Tornano in Rai dopo quindici anni nel 1994 conducono Miraggi. Nell’estate 1996 i due tornano a lavorare partecipando al varietà di Canale 5 Sotto a chi tocca condotto da Pippo Franco. Poi doppiano Pena e Panico nel film d’animazione Hercules del 1997. Partecipano ad alcune puntate di Paperissima (2002), nel 2005 conducono anche Striscia la notizia e nel 2010 fanno la comparsa a Zelig Circus. Dopo la morte di Zuzzurro nel 2013, finisce anche la loro attività.

Zuzzurro e Gaspare chi sono: le mogli

La moglie di Gaspare è Alessandra Raya, classe 1963, è una business manager in un’azienda che si occupa di ricerca clinica e farmaceutica. I due si sono conosciuti nel 2009, quando era sposata con l’ex marito, Paki Canzi, il cantante de I Nuovi Angeli. Pamela Aicardi, attualmente costumista presso un rinomato atelier ubicato nel centro di Milano, invece è stata la moglie di Zuzzurro. Inoltre, la donna gestiva un negozio in centro a Intra, una frazione di Verbania, mentre al momento lavora come costumista per l’atelier “Preziosessenze“, in centro a Milano.