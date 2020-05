Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 3...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 3 maggio. Andrà in onda su La7 una nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.





Gli spettatori di La7 potranno anche questa sera assistere ad un nuovo appuntamento con la trasmissione di attualità e inchiesta condotta da Massimo Giletti. Ecco gli argomenti su cui verterà il dibattito e gli ospiti in collegamento.

Stasera in tv, Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 3 maggio

La serata in onda questa sera del programma di approfondimento sull’attualità e la politica nel nostro Paese tornerà a parlare dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Questa volta affrontando il controverso tema delle riaperture e della gestione della Fase 2 dell’emergenza. Questo in un momento in cui si attende l’uscita del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, con il quale si consentirà ai Governatori dal 18 maggio progressivamente di allentare alcune misure restrittive a seconda del livello di contagio nelle proprie Regioni.

Ad intervenire nel dibattito tramite il collegamento con lo studio saranno Nunzia De Girolamo, Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese, Pierpaolo Sileri e Fabrizio Pregliasco.

Protagonista invece dell’intervista faccia a faccia, che il giornalista e presentatore televisivo intratterrà come ogni settimana con un esponente del mondo politico, sarà questa sera la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni.

Si tornerà inoltre a parlare del caso delle scarcerazioni di alcuni boss mafiosi dal regime di 41 bis e delle recenti dimissioni del capo del Dap. Durante il programma verrà mandata in onda una intervista al Capitano Ultimo, che nel ’93 arrestò Totò Riina e a Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Falcone. Interverranno nel dibattito Luca Telese, Luigi De Magistris, Claudio Martelli, Dino Giarrusso e Paolo Canevelli.

Durante la serata verrà inoltre intervistato l’imprenditore Flavio Briatore. Si discorrerà delle misure che le nostre aziende potrebbero adottare all’indomani della fase di riapertura delle attività produttive. E si affronterà infine il tema del grave contraccolpo che subirà il turismo nel nostro Paese per via di questa emergenza sanitaria. Se ne parlerà con Daniela Santanchè, Carlo Calenda, Giuseppe Ghisolfi e Alessandra Moretti.