Stasera in tv | Live – Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 3 Maggio

Stasera in tv | Live – Non è la D’Urso anticipazioni e...

A Live – Non è la D’Urso aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e intrattenimento con tanti ospiti: tutte le anticipazioni su questa sera in tv

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a incidere sulla nostra quotidianità e, ovviamente, anche sui palinsesti televisivi. Tuttavia Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice si mantengono stabili nella fascia serale della domenica sera. Rispettando le distanze, anche grazie ai collegamenti, Barbara D’Urso porterà in studio le parole di tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e a esperti che terranno aggiornati gli spettatori sull’emergenza sanitaria e sulle norme da seguire per evitare il contagio. La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme le anticipazioni sul programma.

Live Non è la d’Urso, fra gli ospiti tornano Clizia e Paolo del GF4 Vip

La prima parte della trasmissione avrà come focus fondamentale l’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus. Assieme agli esperti, Barbara D’Urso si soffermerà sul modello di comportamento più adeguato da tenere durante la cosiddetta Fase 2.

La Fase 2 che cosa comporta? Quali sono le abitudini che potremo riprendere e per quali invece ci sarà ancora da aspettare?

La seconda parte del programma sarà dedicata all’intrattenimento e principalmente all’atteso nuovo incontro fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che non si vedono dall’uscita dalla Casa. Si sono susseguiti molti rumors secondo cui Barbara D’Urso avrebbe organizzato un incontro dopo la mezzanotte fra i due innamorati, in modo che possano vedersi, seppur mantenendo la debita distanza.

Salta invece “la seconda stagione di Pratiful”.

Pare infatti che la padrona di casa abbia deciso di annullare l’ospitata di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che assieme a Pamela Prati finirono nel mirino dei mass media per lo strano caso del finto matrimonio dell’ex primadonna del Bagaglino con il finto Mark Caltagirone.

