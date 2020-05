Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 3 Maggio

Che Tempo Che Fa: aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e non solo

L’iconica trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio torna stasera in televisione carica di ospiti di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dell’informazione e della scienza. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus continua a essere centrare nella scaletta del programma, tuttavia non mancheranno momenti dedicati all’arte e alle risate, giusto per stemperare un po’ il clima di tensione che l’epidemia ha creato nel nostro Paese, come in tutto il mondo.