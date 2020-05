Stasera in tv il meglio dello show Un, due, tre… Fiorella! di Fiorella Mannoia in onda oggi sabato 2 maggio su Raiuno alle 21:20.

Fiorella Mannoia in prima serata in onda oggi, sabato 2 maggio, su Raiuno alle 21:20 con il meglio del suo show Un, due, tre…Fiorella! Sul palco con la cantante tantissimi ospiti, tra personaggi del mondo della musica, del cinema, del teatro, della televisione e dello sport.

Ad Un, due, tre…Fiorella! saranno presenti amici e colleghi di Fiorella Mannoia, per raccontare se stessi e il loro percorso artistico. Sempre presente il tema musicale, con le canzoni del repertorio di Fiorella e non solo. Con duetti e sorprese e un’orchestra dal vivo, il varietà è fatto di musica e storie, dando spazio a momenti seri e momenti più gioiosi. Il one woman show è sorretto da una perfetta Fiorella Mannoia che debutta come presentatrice televisiva, dopo oltre 40 anni di carriera musicale.

I grandi ospiti del programma di Fiorella Mannoia

Tra i grandi ospiti di Un, due, tre…Fiorella! gli amici della cantante, quali Alberto Angela, Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Clementino, Antonella Clerici, Carlo Conti, Elisa, Niccolò Fabi, Sabrina Ferilli, Ivano Fossati, l’indimenticabile Fabrizio Frizzi, Max Gazzè, Marco Giallini, Edoardo Leo, Ligabue, Mika, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Enrico Ruggeri, Alex Zanardi.

