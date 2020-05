Verissimo scarica Pamela Prati: “Non abbiamo bisogno di lei”

Non ci sarà nessuna intervista, Verissimo ha scaricato pubblicamente Pamela Prati con un post su Instagram.

Nel maggio del 2019, quando ancora la pandemia era solamente un incubo lontano per cospirazionisti e paranoidi, in Italia teneva banco il finto matrimonio di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone. La soubrette, alla fine di una lunga serie di interviste ammetteva di essere stata gabbata dalle sue agenti e le accusava di averle fatto credere che c’era un uomo intenzionato a sposarla.

La versione esposta dalla showgirl sarda è stata smentita da Pamela Perricciolo e da Eliana Michelazzo. Alla fine è stato confermato che Mark non esisteva, ma non si è mai capito quale fosse la realtà dietro a tutta questa messa in scena. Nei mesi successivi c’è stato un continuo di interviste e dichiarazioni delle 3 protagoniste di questa assurda vicenda di gossip, fino a che l’argomento ha stancato il pubblico ed anche i giornali scandalistici hanno smesso di dargli peso.

Pamela Prati scaricata da Verissimo

Recentemente Pamela Prati ha annunciato l’imminente uscita del libro in cui racconterà tutta la verità su Mark Caltagirone e sull’inganno che ha subito. Visto che l’arrivo sugli scaffali del libro è previsto per maggio, in molti si sono chiesti se le verrà concessa un’intervista nel tentativo di darle spazio e farle anticipare qualcosa di quanto contenuto all’interno del libro. A quanto pare, però, l’argomento non interessa né la conduttrice né i produttori del programma.

Lo si evince da un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma di Silvia Toffanin. In questo si legge infatti: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo”. Una scelta che è stata molto apprezzata dai fan della trasmissione che sperano non venga più dato spazio né a lei né alle sue due ex agenti.