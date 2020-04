Programmi tv | Rai e Mediaset riprendono la programmazione normale

I programmi tv di Rai e Mediaset sospesi negli ultimi due mesi torneranno in onda. Per qualcuno però ci vorrà più tempo prima di un ritorno alla normalità.

Anche in televisione parte la Fase 2, con diversi programmi televisivi sospesi nel corso di questi ultimi 2 mesi di emergenza sanitaria che presto riprenderanno il loro corso normale.

A capeggiare la schiera dei volti tv più amati e che ritorneranno a partire da lunedì 4 maggio ci sono Caterina Balivo e Federica Panicucci, conduttrici rispettivamente di ‘Vieni da Me’ su Rai 1 e di ‘Mattino 5’ su Canale 5. Molte trasmissioni avevano subito la sospensione sia perché prevedevano la presenza di pubblico e sia perché i palinsesti erano stati stravolti con l’introduzione di speciali giornalieri inerenti la situazione in atto. La Panicucci ora svela che la settimana prossima riprenderà a presenziare come è sempre stato negli ultimi anni, e proprio nel giorno del via della Fase 2.

Programmi tv, quali altri torneranno sul piccolo schermo nei prossimi giorni

“Con l’azienda abbiamo concordato che il mio rientro avverrà lunedì 4 maggio”, fa sapere la Panicucci nel corso di una sua intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. “Il tutto ovviamente avverrà nelle massime situazioni possibili di sicurezza”. Ed anche Caterina Balivo si prepara a fare rientro negli studi Rai. Anche se, naturalmente, senza pubblico presente. Sempre su Rai 1, anche Flavio Insinna riprenderà con le nuove puntate de ‘L’Eredità’, le cui registrazioni dovrebbero ricominciare a breve. Tornando a Mediaset, un ritorno interesserà ‘Uomini e Donne’, sempre senza pubblico in studio e con corteggiatori e tronisti che abitano nel Lazio. Per concludere, anche Elisa Isoardi e Claudio Lippi dovrebbero fare il loro ritorno, ma solo dall’11 giugno. Un pò prima, dal 18 maggio, Maria De Filippi sembra pronta a farsi vedere con ‘Amici Speciali, con Tim insieme per l’Italia’.

