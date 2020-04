Concerto del Primo Maggio 2020: cast e diretta tv, come seguire in...

Vasco, Zucchero e Nannini saranno i protagonisti di un’edizione del Concerto del Primo Maggio che, causa Coronavirus, passerà alla storia.

Vasco Rossi, Zucchero, Gianna Nannini, e ovviamente non solo: saranno loro i protagonisti del Concertone del Primo Maggio 2020, che per cause di forza maggiore si sposterà dalla tradizionale piazza San Giovanni di Roma alla prima serata televisiva di Rai 3 (e in contemporanea su Rai Radio2).

Sono previsti anche collegamenti dall’Auditorium Parco della Musica a Roma, dalla Terrazza Martini e dal Museo del 900 di Milano, da piazza Maggiore a Bologna: la musica come sempre non mancherà, anche se quest’anno – causa lockdown ancora in vigore – rigorosamente senza pubblico in carne e ossa.

Il “Concertone” del Primo Maggio nell’anno del Coronavirus

All’edizione straordinaria del Primo Maggio 2020 i sindacati confederali hanno voluto dare il titolo “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, perché lavoro e sicurezza sono due temi che “quest’anno, più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani”.. L’organizzatore di iCompany Massimo Bonelli anticipa che ci “saranno molte esibizioni di giorno, all’aperto, ma il concerto si fa soprattutto di sera, le luci e gli schermi fanno tanto per lo show”.

“Nell’immaginare il cast di questa insolita versione tv del Concertone – aggiunge Bonelli -, ho pensato ad artisti che, con le loro melodie e i loro testi, potessero accarezzare il nostro immaginario collettivo, facendoci cantare tutti assieme dalle nostre case in un momento in cui c’è bisogno tanto della giusta sobrietà, quanto di una concreta speranza per il futuro che ci aspetta”. E ancora: “Dall’audio, alla scenografia, alle luci, ogni performance live del Primo Maggio 2020 sarà curata nei dettagli, ma sempre realizzata rispettando le vigenti norme per la sicurezza di ognuno degli attori che darà il suo contributo per realizzare questo grande evento nazionale”.

Si esibiranno anche Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Alex Britti, Lo Stato Sociale, Irene Grandi, Francesca Michielin, nonché gli emergenti Fulminacci e Leo Gassmann. Ma anche un quintetto di musicisti classici in rappresentanza dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Niccolò Fabi, Noemi, Paola Turci, Bugo e Nicola Savino, Rocco Papaleo e Tosca, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Fasma, Margherita Vicario. E non finisce qui…

Come accennato, l’edizione 2020 del Concerto del Primo Maggio metterà in connessione una serie di piazze virtuali rigorosamente senza pubblico: la maggior parte delle performance si terrà nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il resto in teatri e locali sparsi da un capo all’altro della penisola, tutti in collegamento in diretta con il Teatro delle Vittorie a Roma, da dove verrà condotto il programma. Il Concertone sarà anche su RaiPlay, con un canale dedicato per la lingua dei segni per le persone non udenti. Ema Stokholma e Gino Castaldo condurranno la versione radiofonica dagli studi Rai Radio2 di via Asiago.

EDS