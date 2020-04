Simona Ventura denuncia: “Grave danno di immagine” – VIDEO

La nota conduttrice televisiva Simona Ventura denuncia il giornalista Alberto Dandolo e chiede 20mila euro: “Grave danno di immagine”.

Un collage di foto ritraenti alcuni personaggi dello spettacolo non è andato giù a Simona Ventura, che lo ha ritenuto un grave danno alla sua immagine. L’autore del post su Instagram è il noto giornalista Alberto Dandolo.

La nota conduttrice televisiva – attraverso il suo legale – gli ha dapprima chiesto di rimuovere quel fotomontaggio ritenendolo lesivo dell’immagine. Successivamente ha chiesto un risarcimento di ben 20.000 euro per il danno procurato.

Lo stesso Dandolo ha raccontato sui social network l’intera vicenda, sottolineando: “No Simo aspetta un attimo. Cioè, dimmi se ho capito bene: io dovrei devolvere 20 mila euro per i danni di immagine che ti ho causato con questo post? I danni di immagine causati da me? No vabbè, forse hai sbagliato il destinatario della legale missiva. Good quarantine…”.