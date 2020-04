Rudy Zerbi, il giudice di Tu si que vales: “È dura” – VIDEO

Su Instagram, collegato in diretta con Enzo Miccio, Rudy Zerbi, il giudice di Tu si que vales e di Amici, confessa di star male: “È dura”.

Ha infatti raccontato: “È dura per tutti ma io ho tre figli che non riesco a vedere da 2 mesi. Solo uno vive con me. Gli altri sono uno a Bologna e gli altri due a Milano”. Rudy Zerbi spiega di aver rispetto le regole e “non sono andato a trovarli per evitare i vari spostamenti”.

La ‘quarantena’ di Rudy Zerbi lontano dai figli

Insomma, il severissimo professore del talent show Amici di Maria De Filippi soffre la mancanza dei figli durante la ‘quarantena’ e non lo nasconde. Nella diretta, piovono i complimenti anche a Enzo Miccio: il noto wedding planner è stato tra l’altro protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express.

Su questa esperienza, Rudy Zerbi ha commentato: “Quando io ti guardavo a Pechino ti ho adorato e pensavo porca miseria dovevo andare io con Enzo a fare un’avventura del genere perché staremo stati perfetti insieme avevo già il nome della coppia: I Pelati”.