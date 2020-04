Raoul Bova | lui e Rocio aiutano la Croce rossa | FOTO

L’attore Raoul Bova e la compagna Rocio Morales scelgono di fornire un aiuto sul campo alla Croce Rossa Italiana. Le immagini.

Il settimanale ‘Chi’ ha sorpreso Raoul Bova e la sua compagna Rocio Muñoz Morales mentre si danno da fare nel sociale. I due prestano aiuto per la Croce Rossa ed il settimanale diretto da Alfonso Signorini ce li mostra in azione, con tanto di pettorina ed abbigliamento ufficiale.

Entrambi vivono una vita agiata e potrebbero tranquillamente starsene a casa a godersi giorno dopo giorno i loro agi. Invece hanno scelto responsabilmente di prestare aiuto agli altri. Negli scatti proposti da ‘Chi’, Raoul Bova e la bella Rocio sono impegnati a distribuire pasti ed altri beni quali biancheria e coperte ai senzatetto a Roma. Cosa questo che sta portando entrambi a ricevere dei meritatissimi complimenti sui social network.

Raoul Bova: “Io e Rocio per dare una mano concreta”

Nelle scorse settimane il 48enne attore romano ha più volte espresso la sua sul momento di difficoltà che l’Italia sta vivendo per via della pandemia in corso. In un suo post su Instagram, Bova tagga la Croce Rossa Italiana e scrive: “La nostra Italia nell’anima. Noi sul campo ad aiutarla con tutto il cuore ad uscire da questo momento”.

