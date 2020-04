Emma Watson fidanzata: chi è Leo Robinton – VIDEO

Chi è Leo Robinton, giovane uomo d’affari californiano: l’attrice Emma Watson si è fidanzata, cosa sapere sulla loro relazione.

L’attrice di ‘Piccole donne’, Emma Watson, ha un nuovo fidanzato e il suo nome è Leo Robinton. Nata a Parigi, l’interprete di Hermione Granger nella saga di grande successo di Harry Potter avrebbe dunque trovato l’amore.

Leggi anche –> Emma Watson, chi è la star di La bella e la bestia: età, foto, vita privata

Emma Watson è molto riservata per quanto riguarda la propria vita privata e ha più volte dichiarato il proprio interesse per persone lontane dal mondo dello star system, come il suo primo amore, all’età di 17 anni, Tom Ducker, un giocatore di rugby.

Leggi anche –> Domenica In, Claudia Gerini si commuove in diretta per la figlia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Adesso nella sua vita arriva Leo Robinton, suo coetaneo, e a quanto pare la cosa si sta facendo seria. Si tratta di un californiano, businessman che fino allo scorso giugno ha lavorato in un’azienda di cannabis. Insomma, un piccolo imprenditore che ha conquistato il cuore dell’attrice. Il giovane uomo di affari ha un fratello gemello di nome Archer, un fratello più grande di nome Charlie e altre due sorelle, Lily di 36 anni e Daisy di 33. A testimonianza che la storia sarebbe seria, l’attrice lo avrebbe già presentato ai suoi genitori.