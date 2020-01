Emma Watson, chi è la star di La bella e la bestia: età, foto, vita privata. L’attrice è divenuta celebre per aver interpretato il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter.





E’ nata a Parigi nel 1990 Emma Watson e oggi è un’attrice riconosciuta e famosa in tutto il mondo per aver interpretato negli ultimi anni film di grande successo.

Leggi anche –> Stasera in tv: La Bella e La Bestia, la trama e il cast del film

Leggi anche –> La donna più bella del mondo? E’ una di queste 20, alcune insospettabili

Emma Watson: le tappe della carriera professionale

Di origini francesi, Emma Watson vive nel proprio Pese di origine solo fino all’età di 5 anni, per trasferirsi successivamente in Inghilterra e precisamente ad Oxford. I suoi genitori sono entrambi avvocati ma lei decide si seguire la propria passione e si laurea in Letteratura inglese. La sua prima audizione avviene all’età di soli 9 anni e a 11 interpreta il ruolo che le darà la maggiore popolarità, ovvero quello di Hermione Granger nella saga di grande successo di Harry Potter, tratto dalle opere di J.K. Rowling. L’attrice ha interpretato quel ruolo dal 2001 al 2011. La Watson è stata successivamente parte del cast Ballet shoes, un film per la televisione britannica.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ha recitato inoltre nel 2011 in Marilyn, diretta da Simon Curtis, l’anno successivo in Noi siamo infinito di Stephen Chbosky e nel 2013 in Facciamola finita di Evan Goldberg e Seth Rogen e in Bling Ring di Sofia Coppola. Nel 2014 la vediamo nel cast di Noah di Darren Aronofsky e l’anno successivo in Regression di Alejandro Amenábar. Il 2017 è l’anno in cui interpreta il ruolo della protagonista Belle nel film Disney La bella e la bestia e nello stesso anno è protagonista di The Circle al fianco di Tom Hanks. Nel 2019 è interprete del ruolo di Meg in Piccole donne, diretta da Greta Gerwig

La vita privata

Emma è molto riservata per quanto riguarda la propria vita privata e ha più volte dichiarato il proprio interesse per persone lontane dal mondo dello star system, come il suo primo amore, all’età di 17 anni, Tom Ducker, un giocatore di rugby. A lei sono state attribuite diverse relazioni sentimentali. Tra le quali quella con Francis Boulle, Rafael Cebrian, George Craig, Will Adamowicz e Chord Overstreet.

L’attrice ha due fratelli minori, Alex e Toby, e due sorelle gemelle Lucy e Nina.