Omicidio Melania Rea, Parolisi fuori dal carcere: “E’ un suo diritto”

Omicidio Melania Rea, Parolisi stava per uscire dal carcere usufruendo di un suo diritto maturato nonostante l’efferato delitto. Qualcosa però ha bloccato tutto.

Sembra incredibile, ma Salvatore Parolisi ha già acquisito il diritto di uscire dal carcere per lavorare come uomo libero e ne avrebbe fatto richiesta alla direzione del carcere di Bollate.

L’ex caporalmaggiore dell’esercito è stato condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio della moglie Melania Rea e nonostante abbia scontato meno della metà della pena ha già acquisito dei diritti. E’ quanto riporta il settimanale Giallo con un’indiscrezione sul numero di questa settimana.

Parolisi fuori dal carcere: la rabbia della famiglia di Melania Rea

Come si può leggere sul settimanale Giallo davanti all’ipotesi concreta della scarcerazione di Salvatore Parolisi, Michele Rea, fratello della vittima, risponde con grande rabbia e fermezza: “E’ assurdo che un assassino condannato in via definitiva per aver ucciso la moglie possa uscire dopo appena dieci anni. E’ inconcepibile che l’omicida di mia sorella possa ottenere un simile beneficio. Ha tutto il tempo per rifarsi una vita dopo aver distrutto per sempre quella di mia moglie e aver segnato indelebilmente quella della figlia che per colpa sua sta crescendo senza la mamma e senza il papà”.

Rea prosegue: “Sono profondamente deluso. Spero che le autorità non gli concedano benefici. Una persona che ha commesso un crimine del genere non cambierà mai. E se oggi si comporta da detenuto modello è solo perché sa che quella è l’unica strada per uscire prima dal carcere. Non gli credete!”.

Parolisi libero, tutto bloccato (per il momento)

La possibilità di uscire dal carcere almeno per il momento sarebbe venuta meno. Sempre in base alle indiscrezioni riportate da Giallo infatti tutto si sarebbe bloccato a inizio marzo a causa dell’epidemia di Coronavirus. Ma sembra scontato a questo punto che una volta finita l’emergenza con relativo lockdown Parolisi possa effettivamente usufruire della possibilità di lavorare fuori dal carcere uscendo così tutti i giorni dalla struttura nella quale è detenuto.