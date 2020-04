Carolina Benvenga, chi è l’attrice: carriera e curiosità

Chi è la giovane attrice Carolina Benvenga, cosa sapere su di lei: carriera e curiosità, film, fiction e programmi televisivi a cui ha partecipato.

Classe 1990, Carolina Benvenga debutta giovanissima sul grande schermo nel 2005 con il film Tickets, una coproduzione internazionale diretta da Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach.

Sempre nel 20015 ottiene un ruolo nel film tv La luna e il lago, diretto da Andrea Porporati e trasmesso il 9 aprile 2006 da Rai 1. In tv la rivediamo in Io e mamma, regia di Andrea Barzini, miniserie tv di Canale 5.

Cosa sapere sulla giovane attrice Carolina Benvenga

Nella fiction di Mediaset interpreta Betta, figlia e nipote di Stella ed Eleonora, interpretate rispettivamente da Amanda Sandrelli e Stefania Sandrelli. Successivamente partecipa a un episodio della miniserie Nebbie e delitti 2, in onda su Rai 2. Sempre sul secondo canale Rai è nel cast della miniserie Zodiaco, regia di Eros Puglielli. Inoltre, è nel cast di su Joi di Mediaset Premium e I liceali, regia di Lucio Pellegrini, in onda su Canale 5. Partecipa alle prime due stagioni della serie, interpretando Elena Cicerino. Ai ruoli nelle fiction affianca le prime conduzioni di programmi tv.

Nel maggio del 2010 ritorna sul grande schermo con il film Una canzone per te, di Herbert Simone Paragnani. Nel film è la coprotagonista Irene, una ragazza benestante in eterna competizione con l’altro protagonista, interpretato da Emanuele Bosi. La ritroviamo poi sul piccolo schermo nella miniserie televisiva Anna e i cinque, diretta da Franco Amurri. Diplomata presso l’ACT Multimedia – Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà coi colleghi di corso mette in scena l’opera teatrale Trilogia del rivedersi scritta da Botho Strauß. Tra i programmi tv conduce La posta di Yoyo, su Rai YoYo, diversi speciali dello Zecchino d’Oro e su Rai Gulp i programmi Tiggì Gulp, La TV Ribelle e GulpGirl. Protagonista del corto Solo un bacio, prende parte ad alcuni speciali per il cinema di 2 cartoni di successo degli ultimi anni.