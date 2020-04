Aldo, Giovanni e Giacomo: i loro spettacoli online – VIDEO

Una sorta di regalo di quarantena quello che Aldo, Giovanni e Giacomo fanno ai fan: i loro spettacoli online su Youtube, uno a settimana.

Tutti i loro spettacoli teatrali in versione integrale: questo il regalo di quarantena di Aldo, Giovanni e Giacomo ai loro fan, costretti a restare a casa per la pandemia di Coronavirus.

L’iniziativa ha preso il via lo scorso 16 aprile e i tre comici più amati di cinema e televisione metteranno a disposizione tutti i loro spettacoli, che resteranno visibili gratuitamente e liberamente per una settimana.

Spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo online: dove vederli

Dunque per chi avesse nostalgia del trio comico, l’appuntamento è sul web, oltre che sul piccolo schermo. Stasera ad esempio andrà in onda su Italia 1 il film ‘Così è la vita’, uno dei primi e più fortunati del trio comico. Su Internet, invece, da venerdì 23 aprile è disponibile Ammutta Muddica, spettacolo portato per la prima volta in scena nel 2012, che ha visto la partecipazione di Silvana Fallisi.

Guardare gli spettacoli del trio comico è davvero molto semplice: basta collegarsi con la loro pagina ufficiale di Youtube. Bisogna però ricordare una cosa fondamentale: ogni spettacolo teatrale resta online per una settimana, poi viene sostituito. Così, questa settimana lo spettacolo resterà visibile gratis e in streaming fino alla mezzanotte del 29 aprile. Venerdì 30 aprile l’appuntamento è con un nuovo titolo, che verrà svelato quando sarà il momento. Forse è superfluo dirlo: l’iniziativa sta andando molto bene e centinaia di migliaia di utenti rivedono volentieri gli spettacoli del trio.