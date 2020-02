Morto Paolo Guerra, noto produttore cinematografico tra gli altri dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo: tremendo lutto per il trio comico.

Il mondo del cinema italiano è in lutto per la prematura scomparsa di Paolo Guerra, fondatore della casa di produzione e management Agidi e noto per essere il produttore dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Leggi anche –> Aldo, Giovanni e Giacomo, chi sono le mogli: età, foto, figli, lavoro

Il produttore si è spento dopo una breve malattia. Da poco è uscito al cinema ‘Odio l’estate’, l’ultimo film del noto trio comico, che come gli altri era stato prodotto da Guerra.

Leggi anche –> Dove è stato girato il film di Aldo Giovanni e Giacomo, Odio l’estate?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Paolo Guerra, produttore dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Laureato in Economia e Commercio, la sua carriera inizia nel mondo della produzione musicale: in particolare, Paolo Guerra negli anni Settanta realizza il Centro Programmazione Spettacoli (Cipiesse), con sede a Roma, una ‘costola’ dell’ARCI che si occupa di grandi concerti. Si occupa della gestione di storici tour musicali, da Dalla e De Gregori ai Kraftwerk. Negli anni Ottanta nasce poi AGIDI, che in un primo periodo continua a occuparsi di realizzazione di concerti e tour, per poi spostare l’attenzione verso il teatro.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, instaura una preziosa e longeva collaborazione con l’attore Paolo Rossi, del quale produce gli spettacoli. Successivamente, arriva l’incontro con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che segue prima nell’avventura teatrale e poi in quella cinematografica, sin da ‘Tre Uomini e Una Gamba’. Tra gli altri artisti dei quali produce gli spettacoli, ci sono Paolo Hendel, Raul Cremona, Sabina Guzzanti, Lella Costa e moltissimi altri. Più di recente, ha prodotto brani musicali del duo Le Donatella.