Il conduttore e attore Flavio Insinna ha svelato i seri problemi di salute e di essere stato in cura grazie all’aiuto di suo padre.

Da Affari tuoi a L’Eredità Flavio Insinna è diventato uno dei conduttori più amati dagli italiani. Ma i fan di certo non scordano la sua attività di attore in tanti film come Il partigiano Johnny e Metronotte del 2000 e in varie fiction come Don Matteo e Ho sposato uno sbirro, celebri su Raiuno.

Flavio Insinna, i ricordi del passato

Nel 2015, ospite di Daria Bignardi, lo stesso Flavio Insinna ha svelato un periodo delicato della sua vita: “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore. Io oggi mi voglio sicuramente più bene e ho imparato a sorridere sempre anche senza un motivo vero per essere felice!”. Tanti personaggi dello spettacolo e del calcio sono caduti in depressione in passato, come Vasco Rossi, Fabrizio Bracconieri e Gigi Buffon.