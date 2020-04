Laura Chiatti, insulti osceni al figlio: “E’ ingrassata la bambina?”

Laura Chiatti si è trovata nuovamente a dover difendere il figlio dagli attacchi degli hater: questa volta ha risposto a quelli che facevano body shaming.

Ex reginetta di bellezza e amatissima attrice, Laura Chiatti può vantare sui suoi social un discreto numero di follower che giornalmente ne seguono i post. Su Instagram è solita postare alcune immagini professionali, ma anche altre che provengono direttamente dalla sua quotidianità, specie quelle con il marito e i figli. Come tanti personaggi pubblici, anche l’ex miss si è dovuta confrontare con gli hater, i quali l’hanno attaccata in passato per i suoi modi schietti e che non hanno risparmiato nemmeno i suoi bambini.

In passato i troll e gli hater l’hanno attaccata spesso per la sua decisione di non tagliare i capelli ai figli. Una decisione che spetta a lei e in cui nessuno dovrebbe intromettersi, ma che è stata presa di mira in diverse occasioni. Secondo i commentatori, infatti, in quel modo correva il “rischio” che i bimbi fossero scambiati per femminucce. A queste polemiche l’attrice non ha mai fatto caso ed ha continuato a decidere la pettinatura che preferiva.

Laura Chiatti, risponde agli hater: “Mio figlio è cicciottello? Avrà tempo per le diete”

In un post del mese scorso, alcuni hanno ironizzato sull’aspetto del figlio Enea, evidenziando come il bimbo fosse un po’ sovrappeso. Uno di questi in maniera offensiva ha scritto: “Ha mangiato troppo la bambina??? 🤔🤔🤔😳🙏😂”. Tanti dei fan di Laura sono intervenuti per bacchettare l’utente e difendere il bambino. Tra i commenti in difesa di Enea si legge anche: “non capire che è un bimbo e voglio dire si chiama ENEA ! Ma poi la piccolezza del suo cervello 🧠 e la sua profonda idiozia rendono questo messaggio ancora più ridicolo. Si nasconda please”.

Dopo aver letto alcune delle risposte dei suoi fan, Laura ha deciso di intervenire personalmente per porre fine alla discussione. Con eleganza, infatti, ha fatto capire allo sgarbato utente che la dieta del bambino non erano affari suoi: “E’ un bambino e mangia quanto vuole! E’ un po’ cicciottello? Avrà tempo per le diete”.