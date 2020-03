Tanti personaggi vip, tra cui attore e attrici, si sono resi protagonisti di messaggi chiari contro il coronavirus: ecco l’ironia di Laura Chiatti

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto le vite di ognuno di noi. Sui social network numerosi messaggi di incoraggiamenti ed iniziative messe in atto dai personaggi vip, come attori e attrici in particolar modo. Così anche Laura Chiatti ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram ironizzando: “Ho fatto la piega… @michelaquattrociocche vado a cena fuori … nel terrazzo ❤️”

Laura Chiatti, l’ironia social

Un periodo davvero particolare che sta spingendo ad inventarsi nuove dinamiche restando sempre al fianco dei propri cari. Tanto tempo perso che ora va recuperato anche in una situazione non troppo esaltante per la nostra vita quotidiana. Ma sarà un nuovo modo per approcciare lasciando da parte, per il momento, al lavoro e alle possibilità di uscire facendo feste e organizzando serate in ristoranti. Anche Laura Chiatti ha voluto strappare un sorriso ai propri followers: tanti commenti che hanno esaltato come sempre la bellezza fuori dal comune dell’attrice italiana.