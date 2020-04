Stasera in tv film – In Guerra Per Amore: cast, trama e trailer del film

Il film di Pif In Guerra Per Amore è una pellicola romantica e ambientata durante la seconda guerra mondiale: le anticipazioni sul film in onda oggi, 24 aprile

Pif (Pierfrancesco Diliberto) dopo aver stupito con il film La mafia uccide solo d’estate nel 2013, torna dietro la macchina da presa con la sua seconda pellicola intitolata In Guerra Per Amore, uscita nelle sale cinematografiche nel 2016. Il lungometraggio andrà in onda oggi, 24 aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama, il cast e il trailer del film.

Nel 1943, a New York lo squattrinato Arturo Giammarresi, immigrato di origini palermitane, si innamora perdutamente di Flora Guarneri. La ragazza ricambia i suoi sentimenti, tuttavia è già stata promessa in sposa al figlio di un importante mafioso locale, Don Tano, braccio destro di Lucky Luciano, un boss italiano naturalizzato statunitense e legato alla cosiddetta Cosa nostra statunitense. Figura realmente esistita, Charles Luciano appartenne a una delle cinque temute famiglie mafiose di New York. La mano di Flora è stata concessa al figlio del boss dallo zio di lei, Alfredo, che è anche il proprietario del ristorante dove Arturo lavora come cameriere.

Sbarcare in Sicilia

Per superare la sua autorità i due innamorati convengono che l’unico modo sia che Arturo chieda in sposa Flora direttamente a suo padre, rimasto in patria in un paesino siciliano.

La questione economica si metterà di mezzo ma, per fortuna o per sfortuna, Arturo incontrerà un ufficiale che gli consiglierà di arruolarsi per sfruttare l’imminente messa in atto del piano strategico per il quale le forze armate americane dovranno sbarcare in Sicilia.