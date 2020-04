Totti confessa a Vieri: “Stavo per lasciare Ilary…” – VIDEO

In diretta su Instagram, Francesco Totti confessa all’ex collega calciatore Bobo Vieri: “Stavo per lasciare Ilary… Ti spiego perché”.

Diretta Instagram per Francesco Totti: l’ex capitano giallorosso ha deciso di accettare l’invito di Bobo Vieri e di confidarsi con l’ex collega, raccontando aneddoti particolari anche sul suo privato.

Il ‘Pupone’ nell’intervista ha scherzato sulla sua quarantena, raccontando che si starebbe allenando anche in questo periodo: “Domani faccio su e giù per le scale. Scalini e scale grandi. Se c’è anche Zeman? L’ho nascosto dentro casa!”.

Poi un aneddoto sul suo privato e sulla moglie Ilary Blasi, che ha comprato una gatta di razza Canadian Sphynx: “L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola. È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l’ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei. Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato”.