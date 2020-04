Teresa Del Vecchio, chi è l’attrice che recita con Vincenzo Salemme

Carriera e curiosità su Teresa Del Vecchio, chi è l’attrice che recita insieme con Vincenzo Salemme e Biagio Izzo a teatro e al cinema.

Napoletana doc, classe 1967, dopo essersi diplomata al liceo classico, Teresa Del Vecchio decide di frequentare diversi corsi di recitazione e dizione, oltre che una scuola di tango e canto come soprano leggero.

Leggi anche –> Ester Botta, chi è l’attrice: Maria Rosaria in Napoli milionaria

L’attrice debutta a metà anni Ottanta in Cabaret e L’uccellino azzurro di Maurice Maeterlinck. Successivamente recita nell’adattamento teatrale del romanzo di Evgenij Schwarz Il drago diretta da Francesco Bovicelli.

Leggi anche –> Lucrezia Guidone, chi è l’attrice: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attrice Teresa Del Vecchio

La sua carriera di attrice teatrale prende il via, successivamente ai primi anni Novanta, scrive la commedia Chi ha ucciso Concettina Scapece? con la quale si classifica al 2º posto al festival di Lariano. Da quell’esperienza, trae i frutti positivi: entra a far parte della compagnia di Carlo Giuffré, con il quale recita in Le voci di dentro e Napoli Milionaria, di Eduardo De Filippo e altre opere. Dopo una breve esperienza con Luigi De Filippo, entra a far parte stabilmente nella compagnia di Vincenzo Salemme.

Con lui recita in Passerotti o pipistrelli, Di Mamma ce n’ è una sola, Sogni e bisogni, L’amico del cuore, Faccio a pezzi il teatro, Cose da pazzi, La gente vuole ridere, La gente vuole ridere ancora. Affianca successivamente anche Biagio Izzo nella sua compagnia. Recita così in Due comici in Paradiso, Il re di New York, Una pillola per piacere, Un tè per tre, Guardami Guardami, Tutti con me”. Con Salemme e Izzo recita anche al cinema, in diverse pellicole, ottenendo anche alcuni riconoscimenti.