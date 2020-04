Lucrezia Guidone, chi è l’attrice: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Lucrezia Guidone, chi è l’attrice di cinema e teatro: cosa sapere su di lei, esordi e personaggi interpretati.

Nata a Pescara, classe 1986, Lucrezia Guidone è una giovane attrice di origini pugliesi, che ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica – “Silvio D’Amico”.

Dopo il diploma, ottiene un primo importante ruolo in In cerca d’autore. Studio sui Sei personaggi di Luigi Pirandello, per la regia di Luca Ronconi.

Cosa sapere sull’attrice Lucrezia Guidone

La sua attività di attrice teatrale si intendifica frequentando il Centro di formazione teatrale Santacristina, diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto, e il Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York. Partecipa sia alla Biennale di Venezia che al Festival di Spoleto. Nel 2012 vince il Premio Ubu come “Miglior attore o attrice under 30”. Tre anni prima, l’esordio sul grande schermo con il film Il grande sogno, regia di Michele Placido.

Autrice del testo FOR(give)ME scelto per essere rappresentato in occasione dell’Art Off Festival in Venezuela, alterna teatro e grande schermo, partecipando anche a programmi televisivi. Nel 2014 interpreta la figura di Emma nel film Noi 4 del regista Francesco Bruni. Nello stesso anno è nel cast di La scuola d’estate, regia di Jacopo Quadri, poi arrivano Senza distanza, regia di Andrea Di Iorio e Dove cadono le ombre, regia di Valentina Pedicini. Nel 2017 interpreta la figura di Clea nel film La ragazza nella nebbia del regista Donato Carrisi.