Stasera in tv film | Baby Driver – Il genio della fuga: trama, trailer e cast

Baby Driver – Il genio della fuga, film del 2017 scritto e diretto da Edgar Wright, racconta la storia di un giovane e talentoso pilota, costretto da un boss del crimine a svolgere un’ultima pericolosa missione. La pellicola d’azione dalla colonna spettacolare inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Baby Driver – Il genio della fuga, trama del film

Baby è un giovane pilota che soffre di acufene. La patologia è dovuta a un incidente in cui il ragazzo perse i suoi genitori e di cui, nonostante il passare del tempo, non smette di sentirsi personalmente responsabile. Per contrastare gli effetti della sua patologia Baby ascolta costantemente musica e con lei da ritmo alla sua frenetica esistenza. Per assicurare sostentamento economico a se stesso e al genitore adottivo, Joseph, un uomo paraplegico e affetto da sordomutismo, il ragazzo inizia a collaborare con la criminalità organizzata. Quando Doc, boss della malavita, si rende conto delle sue capacità, però, non gli permetterà di uscire dal mondo del crimine, proponendogli sempre una nuova ultima missione. Quando Baby incontrerà Debora, cameriera di cui si innamorerà, cercherà di cambiare vita e inizierà col consegnare pizze a domicilio. Sarà allora che Doc lo minaccerà di ucciderla se non si unirà di nuovo alla squadra per attaccare un ufficio postale.

Baby driver, cast film:

Ansel Elgort (Baby / Miles)

Kevin Spacey (Doc)

Lily James (Debora)

Jon Hamm (Buddy / Jason Van Horn)

Jamie Foxx (Pazzo / Leon Jefferson III)

Eiza González (Darling / Monica Castello)

Jon Bernthal (Griff)

Flea (Eddie)

Paul Williams (il macellaio)

