Stasera in tv – Vincenzo Salemme in Di mamma ce n’è una sola

Salemme, il bello… della diretta!, programma di Rai 2, porta in tv tre commedie teatrali interpretate da Vincenzo Salemme di cui oggi, 23 aprile, vedremo la prima intitolata Di mamma ce n’è una sola

Artista a tutto tondo, sin da quando è nato Vincenzo Salemme ha iniziato a esprimersi recitando. La vocazione al teatro è arrivata presto e ha avuto la stessa capacità di pochi grandi maestri della tradizione napoletana, suoi predecessori: rendere la parlata dialettale e lo spirito di Napoli un valore, piuttosto che un elemento di distacco con il resto del bel Paese. Proprio per questo, la Rai ha deciso di dedicare all’attore uno spazio tutto suo con il programma “Salemme, il bello… della diretta!”.

Vediamo insieme di seguito orario e di cosa tratta lo show.

Con Vincenzo Salemme a teatro, come suoi telespettatori

I tre appuntamenti di “Salemme, il bello… della diretta!” saranno in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Si parte con Di mamma ce ne è una sola, commedia che ha celebrato i suoi primi 20 anni di vita.

Vincenzo Salemme all’età di 62 anni è riuscito ad aggiungere un nuovo capitolo alla sua vita artistica: portare il teatro in televisione e in diretta. Questa tipologia di format non è stata spesso utilizzata di recente, tuttavia la Rai ha puntato molto sull’attore e regista di origini napoletane.

Le tre commedie sono scritte, dirette e interpretate dall’attore

Lo spettacolo in onda questa sera in tv è stato registrato e trasmesso in diretta lo scorso dicembre dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli. Oltre allo spettacolo che oggi verrà trasmesso in tv, intitolato Di mamma ce n’è una sola, Salemme il bello… della diretta! si compone anche delle commedie Sogni e bisogni e Una festa esagerata.

La triade comica è caratterizzata dall’essere stata scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.

Di mamma ce n’è una sola, gli attori:

Vincenzo Salemme;

Maurizio Casagrande;

Ombretta Ciccarelli;

Teresa Del Vecchio;

Gino Monteleone;

Andrea Di Maria;

Mirea Flavia Stellato;

Sergio D’Auria;

Vincenzo Borrino;

Franco Cortese;

Massimo Andrei;

Luana Pantaleo.

