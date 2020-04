Alitalia, le regole della compagnia per viaggiare in sicurezza

Le regole per volare in sicurezza decise da Alitalia: il vademecum per i passeggeri.

Anche la compagnia aerea Alitalia sta pensando a come far volare in sicurezza i suoi passeggeri quando si ripartirà. La famigerata Fase 2 è alle porte e, la scadenza del 4 maggio, si avvicina. Chiaramente dovremo vedere come il Presidente Conte deciderà di far ricominciare il settore dei viaggi. La compagnia aerea di bandiera, intanto, sta iniziando a comunicare ai clienti quali saranno le regole per svolgere in modo corretto sia l’imbarco che il volo stesso in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

Le regole di Alitalia per la ripartenza

In un link molto specifico Alitalia spiega che in aeroporto i passeggeri potranno essere sottoposti al controllo della temperatura prima della partenza e, con un risultato superiore a 37.5 potrebbe essere vietata la partenza. Lo stesso procedimento sarà effettuato una volta arrivati a destinazione tramite il termoscanner. Si richiede poi di fare il check-in online per evitare assembramenti oppure se lo si fa in aeroporto sarebbe meglio andare dai “baracchini” automatici. In ogni caso per tutte le operazioni di transito, imbarco, sbarco e ritiro dei bagagli sarà mantenuta sempre la distanza di sicurezza ed è consigliato indossare una mascherina. Alitalia poi specifica che le aree aeroportuali vengono sanificate e igienizzate più volte al giorno.

Imbarco in sicurezza

Per quanto riguarda l’imbarco l’idea di Alitalia è quella di utilizzare, dove possibile, il jet-bridge. Laddove invece ci sia l’utilizzo della navetta ci sarà un limite massimo di persone a bordo che dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina.

Le regole della sicurezza in volo

In volo invece come verrà mantenuta la sicurezza sui velivoli Alitalia? La risposta della compagnia è che gli aeromobili vengono sanificati e igienizzati ogni giorno con i filtri HEPA e l’aria a bordo è sterile al 99,7%. Inoltre a bordo vengono messi in pratica tutti gli accorgimenti per evitare il contatto tra i passeggeri:

La distanza è garantita lasciando liberi i posti accanto per i voli in ingresso in Italia

Sugli altri aerei la capacità massima è ridotta per distribuire al meglio le persone a bordo.

Si potrà richiedere di volare accanto ai propri cari che sarà garantita solo in presenza di un minore.

La mascherina è obbligatoria

Il servizio di bordo è effettuato solo con personale ridotto per ridurre il passaggio e lo stazionamento in cabina