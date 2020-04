easyJet: biglietti aerei scontati e bagaglio in stiva a 1 euro per...

L’idea di easyJet per ricominciare a volare con sconti e prenotazioni verso la primavera 2021.

Quando si tornerà a volare e ad avere una vita normale, terminata l’emergenza Coronavirus, ci sarà bisogno di istigare i viaggiatori a tornare sugli aerei. In questi giorni in cui la fase 2 della riapertura lenta, ma continua, in Italia prevista dal 4 maggio in poi è sempre più vicina, alcune compagnie aeree pensano alla strategia da utilizzare. Attirare nuovi clienti, rassicurarli sia sulla sicurezza a bordo del velivolo che sulla condizioni igieniche è importante. Ma non solo. c’è anche un lato economico che non si può sottovalutare.

Come istigare le persone a tornare a viaggiare

Se infatti durante questo periodo di lockdown molte persone hanno avuto la possibilità di lavorare in smartworking, altri hanno perso il lavoro. Una conseguenza economica che le compagnie aeree non possono sottovalutare. Ora che stanno dando vita ai nuovi piani di marketing per il rilancio del comparto dei viaggi, incentivare anche i meno abbienti a tornare a viaggiare potrebbe essere una nuova strategia. easyJet così ha deciso di tornare in pista e lo fa guardando al futuro.

easyJet vende i biglietti per il 2021

La compagnia aerea easyJet, infatti, ha anticipato le vendite online dei voli per la primavera 2021, ossia tra un anno esatto. E lo fa spingendo i clienti ad acquistare biglietti aerei, compreso quelli del periodo di Pasqua, con un grandissimo risparmio. Dal 28 marzo al 18 aprile, infatti, si potranno acquistare su easyJet oltre 3 milioni di posti aerei in Europa a prezzi super concorrenziali. Inoltre, chi ha prenotato per una vacanza in questa primavera potrà spostare tutto sul 2021 senza commissioni o costi aggiuntivi.

L’offerta, bagagli in stiva da 1 euro

Ma la strategia di ripartenza di easyJet non finisce qui. Infatti la compagnia aerea ha deciso di puntare anche su ulteriori sconti e su una promozione interessantissima sul bagaglio. Attualmente infatti, aggiungere un bagaglio o qualsivoglia attrezzatura sportiva da portare in stiva ha un costo pazzesco di solo 1 euro. Una facilitazione incredibile e molto lungimirante che cerca proprio di incentivare all’acquisto dei biglietti aerei per la primavera 2021, certo, ma per tornare in carreggiata già ora. Tutti coloro che completeranno la loro prenotazione entro il 28 aprile quindi avranno anche questo nuovo sconto.

Perché questa scelta?

La decisione di lanciare questi sconti e queste promo sulla primavera 2021, come spiega il chif commercial e planning officer della compagnia, Robert Carev, è legata alla consapevolezza dell’oggi. Molte persone infatti hanno cancellato le loro vacanze e così easyJet decide di anticipare la vendita dei biglietti per Pasqua 2021 per dare nuova vita a quei sogni che sembravano cancellati.

Inoltre “Prenotando in anticipo i nostri clienti avranno anche il miglior rapporto qualità-prezzo su centinaia di destinazioni della nostra rete e potranno anche prenotare il bagaglio da stiva a solo 1 euro” chiosa Carev. Insomma, sembra una promozione da non lasciarsi scappare.