Marica Pellegrinelli non ci sta. Si arrabbia: “Rispettatemi”

Marica Pellegrinelli avrebbe ritrovare serenità con l’ex Eros Ramazotti venendo criticata dai vari settimanali di gossip: il suo sfogo su Instagram

Dopo l’addio con Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli è da tempo ormai finita al centro di numerosi retroscena di gossip. E così la donna si è lasciata andare in uno sfogo sul suo profilo Instagram visto che è protagonista sulle varie riviste di gossip settimanali. Dopo la rottura con Eros lei ha avuto una storia d’amore con un giovane imprenditore prima di riavvicinarsi di nuovo al celebre cantante italiano secondo le indiscrezioni di alcuni settimanali. Sul suo profilo Instagram ha svelato: “Abbiate la decenza di rispettare la mia scelta!“

Marica Pellegrinelli, lo sfogo su Instagram

Attraverso una storia su Instagram (poi cancellata) l’ex di Eros ha scritto: “Ho migliaia di foto, dei miei video degli anni passati, dei miei piccoli, viaggi, momento che se avessi voluto condividere.. chissà quanti articoli, like o interviste avrei ottenuto. non avete idea di quante proposte, collaborazioni, copertine, ospitate, opportunità abbia rifiutato per tutelare la mia privacy”. Infine, ha svelato: “Perché ho deciso così, abbiate la decenza di rispettare la mia scelta e non inventarci ogni settimana qualcosa; là fuori è pieno di gente che non vede l’ora di essere sbattuta su ogni copertina di gossip”.