Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma tra i due? E’ questa l’ipotesi dei colleghi del settimanale Nuovo.

Eros Ramazzotti è stato fotografato mentre passeggia insieme alla sua ex Marica Pellegrinelli. I due si erano lasciati tempo fa e lei aveva avuto una storia con il giovane Charley Vezza. Il cantante romano in questi mesi invece si è sempre dichiarato single e si è occupato molto dei suoi figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

I due girano in centro a Milano e sembrano sereni e distesi. Secondo i ben informati a riunire la coppia non sarebbe solo l’amore smisurato per i bambini, ma ci sarebbe di più. Lui l’ha sempre difesa anche dai fan più agguerriti che l’attaccavano dopo che lo aveva lasciato. Inoltre ci ha sempre tenuto a sottolineare come Marica fosse una mamma fantastica anche se le loro strade l’estate scorsa si erano divise.

Eros Ramazzotti e il ritorno con Marica Pellegrinelli: realtà o solo auspicio dei fan?

Che sia più un auspicio dei fan o un reale riavvicinamento tra Eros e Marica non lo sappiamo. Quel che è certo è che in molti vorrebbero divederli insieme e che quando una famiglia si riunisce dopo un brutto momento di crisi i cuori di tutti si riscaldano e tornano a sognare. Nulla è irreparabile, che sia la volta buona per un lieto fine?