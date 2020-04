Antonella Elia ospite a Live Non è la D’Urso, dubbio sulla sua relazione

Antonella Elia è stata ospite a Live Non è la D’Urso, dove la conduttrice ha insinuato un dubbio sul futuro della relazione tra la ex gieffina e il compagno Pietro Dalle Piane.

Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia è stato più volte ospite a Live Non è la D’Urso e, mentre la Elia era nella Casa del Grande Fratello Vip, è stato accusato di averla tradita con altre donne, da Fiore Argento a Silvie Lubabamba. Per dichiarare la sua innocenza, si è persino sottoposto alla macchina della verità, riscuotendo esiti insoddisfacenti. Da quando Antonella si è fidanzata con Pietro è sempre seguita dai paparazzi, persino in Chiesa. Barbara D’Urso ha voluto insinuare un dubbio nella puntata del 19 aprile.

“Ora non voglio mettere sospetti, ma non ti sei mai chiesta perché sei stata fotografata in Chiesa?“, così esordisce la padrona di casa D’Urso. Antonella Elia è alla sua prima ospitata in televisione col fidanzato Pietro Delle Piane dopo la finale del GF Vip. Barbara D’Urso le mostra dei filmati di donne che sostengono di aver ricevuto proposte per organizzare delle paparazzate con Pietro, ma Antonella mette a tacere tutti: “Qualche dubbio mi è venuto, ma conoscendo Pietro so che dice la verità. Lo conosco a fondo e non posso credere cosa dicono queste donne“. Le sorprese non finiscono, perché Pietro le promette di renderla la donna più felice al mondo “sei una donna vera e l’hai dimostrato nella Casa del GF Vip, sempre te stessa dal primo all’ultimo istante“.

Antonella Elia e la caduta di stile al Grande Fratello Vip

Antonella Elia ha preso l’occasione anche per parlare del suo comportamento avuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Ha svelato di aver provato un senso di vergogna, di sentirsi costantemente spiata e esposta in maniera cruda: “Non sono fiera di quello che ho mostrato. Non sono una signora. Il fatto di farlo vedere così avrei voluto avere classe, stile“.

