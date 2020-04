Christian De Sica, appello al governo: “Pensate a chi lavora nello spettacolo” – VIDEO

Ospite di ‘Domenica In’, Christian De Sica ha rivolto un appello al governo chiedendo di non dimenticare chi lavora nello spettacolo.

Il noto attore Christian De Sica è intervenuto ieri a ‘Domenica In‘ ed ha espresso a Mara Venier le proprie preoccupazioni per la situazione del mondo dello spettacolo. Se ad inizio maggio tutte le categorie dovrebbero gradualmente tornare a svolgere il proprio lavoro, per i lavori all’interno del mondo dello spettacolo non sono ancora emerse delle indicazioni nemmeno parziali.

“Mi sono fatto crescere la barba perché devo girare un film con Alessandro Siani. Le riprese dovevano iniziare ad aprile ma sono saltate. Spero si possa girare quest’estate. È un film di Natale, io ho il ruolo di Babbo Natale”, Spiega De Sica che poi si rivolge direttamente al governo: “Invito il governo a pensare anche a noi gente del mondo dello spettacolo, se ci fermiamo è un macello. Speriamo che si possa riprendere il più presto possibile, oltre a noi ci sono tantissime persone che lavorano dietro le quinte”.

