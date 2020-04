Terremoto Pavia magnitudo tra 3.5 e 4.0, epicentro Montalto Pavese

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia condivide la stima provvisoria di un terremoto avvertito oggi nella provincia di Pavia. Si ritiene la magnitudo sia stata tra 3.5 e 4.0.

Oggi 19 aprile 2020, alle ore 11:53 è stato avvertito nella zona/provincia di Pavia un terremoto dalla magnitudo stimata tra 3.5 e 4.0. A condividere la notizia l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che condivide in tempo reale sul proprio canale Twitter le localizzazioni preliminari dei terremoti.

Le localizzazioni sono calcolate in maniera automatica da un software della Sala di Sorveglianza Sismica di Roma. Qualche minuto dopo un terremoto, per eventi sismici di magnitudo superiore a 3, viene rilasciato un tweet con la stima automatica dell’epicentro e della magnitudo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Si tratta dell’ennesima scossa nel nord Italia dopo quella di pochi giorni fa avvenuta nel piacentino e avvertita distintamente proprio nel pavese ma anche a Milano, Genova e Torino. Una preoccupazione in più in un periodo già molto difficile per tutta Italia e in particolare proprio per la Lombardia.