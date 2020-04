Verissimo oggi | anticipazioni e ospiti del 18 aprile

Torna oggi pomeriggio il consueto appuntamento con ‘Verissimo – Le Storie’: scopriamo chi interverrà in video e quale intervista potremo rivedere.

Oggi sabato 18 aprile, alle ore 16:40, ci sarà un nuovo appuntamento con la versione Covid-19 di Verissimo. A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, infatti, nello studio Mediaset non ci potrà essere la consueta sfilza di ospiti, ma Silvia Toffanin è riuscita a rimodulare il format in modo da poter parlare con il maggior numero possibile di celebrità.

Come ogni settimana, anche oggi ci saranno numerosi vip che si aggiungono al coro virtuale ‘Imagine for Verissimo‘. In questo diciotto aprile si aggiungeranno infatti: Leo Gassmann, Stash, Chiara Galiazzo, Alessia Mancini con Flavio Montrucchio, Michele Zarrillo e Giulia Molino (ex concorrente di Amici). Quindi sarà dato spazio ai video racconti, ovvero vip che raccontano al pubblico come stanno vivendo questo periodo di quarantena.

Verissimo: ospiti e anticipazioni

Tra i video messaggi più attesi ci saranno quelli della sempre amatissima Belen Rodriguez, quello di Annalisa, che parlerà tra le altre cose del suo ultimo singolo (appena uscito), e Alberto Urso. Il video racconto più toccante, però, sarà quello di Marco Maddaloni e della moglie Romina Giamminelli. La coppia, infatti, è in attesa del terzo figlio e racconterà come sta vivendo questa grande gioia in un periodo storico così complicato.

L’ultima parte del programma sarà coperta dalla riproposizione di alcune delle interviste preferite dagli italiani nei mesi scorsi. Questa settimana possiamo rivedere quella a Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, a Luca Argentero, a Elettra Lamborghini, a Giorgio Panariello e a Cristina Marino.