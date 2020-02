Giulia Molino, chi è: età, vita privata e carriera della giovane cantante giunta alla fase serale del programma Amici di Maria De Filippi.

Giulia Molino nasce nel 1999 a Scafati, in provincia di Salerno. Inizia a studiare canto fin dall’età di sette anni. In passato prova a partecipare ai diversi programmi come Io Canto, Ti lascio una canzone e lo stesso Amici partecipando per la prima volta nel 2017, ma venendo eliminata ai casting. Inizia a studiare in diverse scuole di canto locali, ma poi trova la sua dimensione musicale con il maestro Massimiliano Fausto, che l’ha conosciuto ben nove anni fa visto che è il pioniere dell’ “Estill Voicecraft”, tecnica americana suddivisa in livelli formativi basata sull’anatomia e fisiologia vocale. Ora il suo sogno si è avverato entrando a far parte della scuola di Amici 2019.

Chi è Giulia Molino: vita privata

Della sua sfera personale si conosce ben poco. Sul suo profilo Instagram vanta ben 20mila followers postando diverse foto delle sue esibizioni: “Oggi voglio ricordarvi di non aver paura di esternare le proprie emozioni. Abbiate sempre il coraggio di lasciarvi andare, di vivere ogni momento a pieno. Anche di piangere, se ne avvertite il bisogno. Perché siamo umani, e questa è semplicemente VITA. Grazie per l’affetto che mi donate ogni giorno, per me è importante. Vi voglio bene, Giulia”.