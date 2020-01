Diletta Leotta “umilia” Totti, poi gli fa fare il selfie discutibile – FOTO. Ecco cos’è successo tra i due.

Diletta Leotta è sempre più la protagonista indiscussa dello sport in televisione e non solo dato che sarà una delle star del prossimo Festival di Sanremo.

In questi giorni si parla molto della sua intervista a Francesco Totti che andrà in onda su Dazn. Ieri la Leotta ha pubblicato una breve anticipazione sul proprio profilo Instagram e ha lasciato tutti senza parole per il divertente siparietto che ha messo in scena con l’ex capitano giallorosso.

Totti in porta, poi il selfie “commemorativo” con Diletta Leotta

Nella prima scena Totti è in porta e Diletta batte un calcio di rigore. Dopo il gol la conduttrice di Dazn vuole riprodurre la famosa esultanza del calciatore con il selfie davanti alla curva romanista. Il segreto è la boccuccia corrucciata e per una volta la regina dei selfie e dei social prende lezione da Totti che, al contrario, non è molto avvezzo ai social. Ecco il risultato:

Dunque sempre più protagonista la bella giornalista a dispetto di tutte le polemiche che la circondano sempre e che spesso appaiono del tutto pretestuose e infondate.