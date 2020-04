Al Bano, rivelazione a ‘Uno Mattina’: “Sto preparando una bara”

Durante una chiacchierata con i conduttori di ‘Uno Mattina in Famiglia’, il cantante Al Bano ha rivelato di avere in progetto una bara.

Sebbene sia stata stravolta nei contenuti, la programmazione televisiva fissa non è stata cancellata dal Coronavirus. Così come su Mediaset continuano programmi fissi come ‘Pomeriggio 5’ e ‘Verissimo’, così in Rai l’appuntamento con ‘Uno Mattina‘ rimane un punto fermo per gli appassionati telespettatori. Questa mattina, Tiberio Timperi e Monica Setta si sono presentati ai fedelissimi fan con il consueto carico di ospiti.

Leggi anche ->Al Bano Carrisi non si dà pace per la morte del migliore amico: “Lo voglio ammazzare…”

Chiaramente gli invitati non arrivano in studio, ma si collegano attraverso internet direttamente da casa. L’ospite di grido di questo sabato è stato Al Bano Carrisi. Il cantante in questi giorni è stato spesso al centro della cronaca gossippara, principalmente per la decisione di vivere in quarantena insieme alle due donne che ha amato maggiormente nella vita: Romina Power e Loredana Lecciso. Il divo di Cellino San Marco, però, ha fatto parlare di sé anche per qualche dichiarazione rilasciata e per la decisione di andare a cantare sotto le finestre dell’ospedale come augurio nei confronti del personale medico e dei pazienti.

Leggi anche ->Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme: l’annuncio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Uno Mattina, Al Bano: “Sto preparando una bara”

Nel corso dell’intervista, i conduttori gli hanno mostrato alcune immagini prese dall’ultimo festival di Sanremo. Più precisamente quelle in cui lui e Romina cantavano ‘Nostalgia Canaglia‘. Nel rivedere quelle immagini il cantante si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto. Purtroppo bisogna sopportare pazientemente con sensibilità questo maledetto virus con la speranza che passi al più presto”. Successivamente ironizza dicendo: “Io sto preparando una bara dove sopra metterò la data di nascita e il nome ‘Coronavirus’ e poi la metterò in una fossa di otto metri”.