Scoprire luoghi lontani viaggiando con la musica, come fare?

I modi per viaggiare rimanendo a casa: ascoltare un genere particolare di musica vi porta lontano, anche se siete sul divano!

Siamo bloccati a casa. Il lockdown di tutta l’Italia prosegue e dobbiamo attenerci alle regole imposte dal Governo Conte per fermare e bloccare il contagio da Coronavirus. Solo così si potrà pensare alla famigerata Fase 2 di convivenza con il virus, fino a quando non si troverà il vaccino. I viaggi sono probabilmente una delle cose che partirà più tardi rispetto a tutto il resto. C’è bisogno di tempo per allestire e capire sia gli spostamenti con i mezzi pubblici, aerei o treni, sia come gestire il soggiorno in alberghi, bar e ristoranti. Quindi, prima di farsi prendere dall’ansia perchè non possiamo ancora riprendere in mano la nostra valigia possiamo viaggiare con la fantasia.

Perché la musica ci aiuta a viaggiare con la fantasia

Vi abbiamo suggerito più volte alcune idee per viaggiare con i documentari, con i film, iniziare a stilare una lista dei luoghi che vorreste vedere basandosi magari sulle location dove è stato girato un film… Ora è tempo di affidarsi ad un altro mezzo per viaggiare: la musica. Prima di tutto ascoltare buona musica aiuta il nostro spirito.

Che musica ascoltare per “viaggiare”

Ci fa sentire meglio, ci rilassa, oppure ci aiuta a sfogarci quando siamo in momenti di difficoltà e stress estremo. Ballare in modo scomposto in salotto non è un ottimo antistress? Ecco allora che con la musica possiamo anche viaggiare.

: questa musica, tipica Giamaicana ha sonorità che ci riportano immediatamente alle spiagge assolate, al mare cristallino e al relax. Certo, oggi non possiamo andarci, è vero, ma allo stesso tempo possiamo rilassare la mente, sorseggiare magari un succo di frutta sul terrazzo o davanti alla finestra guardando il sole e rilassarci. Buena Vista Social Club: questo non è un genere, ma un collettivo che con le loro sonorità vi riporterà assolutamente al Sud America. Relax estremo, immaginatevi a camminare per le strade di Cuba, oppure ad avventurarvi nel cuore della Bolivia selvaggia. Lo sappiamo, nel mentre state cucinando, nella vostra cucina, ma che importa?