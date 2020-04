Mamma muore di Coronavirus ma prima riesce a partorire una bambina

Una giovane mamma muore di Coronavirus. Ma prima che avvenga l’ineluttabile la donna partorisce una bambina, la sua terza figlia.

Una mamma muore di Coronavirus in sala parto. È la triste storia di Salina Shaw, già madre di due bambini, che purtroppo ha perso la vita subito dopo avere dato alla luce la sua terzogenita.

LEGGI ANCHE –> Tre bambini abbandonati in altrettanti casi diversi | erano fratellini

La donna era affetta dal Covid-19 che l’ha sopraffatta approfittando anche del fatto che Salina soffrisse di diabete. Lei era una imprenditrice ed educatrice che viveva a Southend, nella regione inglese dell’Essex. Nonostante tutte le precauzioni prese per evitare di essere contagiata, purtroppo la donna, 37 anni, era finita con l’ammalarsi. Da quanto si apprende non sapeva di essere affetta da Covid-19

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambina col Coronavirus | ricovero urgente in terapia intensiva a 3 anni

Mamma muore di Coronavirus, prima però riesce a partorire

Selina conviveva con un’altra donna, la sua compagna, la quale ha raccontato la sua storia alla stampa inglese. Ha spiegato che la povera mamma era sempre molto attenta alla sua salute. E purtroppo anche lei, appena nata, perse sua madre. “Questo ha contribuito a donarle un carattere forte e risoluto, ha imparato fin da piccola a cavarsela da sola. Ed aveva insegnato forti principi anche alle altre sue bimbe”, racconta la compagna. Molti sono gli attestati di stima e di cordoglio giunti sui social network nei confronti di Selina, che era molto benvoluta. Nel frattempo i casi di Coronavirus in Inghilterra riferiscono di più di 103mila contagi e di 13.889 morti a causa del virus. La pandemia in atto ha spinto poi il governo locale a prorogare per altre tre settimane la quarantena, sulla falsariga di quanto sta avvenendo anche da noi in Italia.

LEGGI ANCHE –> Bambino in strada da solo | a 18 mesi non aveva nessuno ad accompagnarlo