Coronavirus, nuove misure di sostegno ad aprile – VIDEO

Nuove misure di sostegno ad aprile per chi è vittima dell’emergenza Coronavirus: bonus 800 euro, prestiti alle imprese e altro.

Ci saranno nuove misure di sostegno per il mese d’aprile: in parte confermate quelle di marzo, con qualche variazione. Ad esempio il bonus per gli autonomi in questo mese potrebbe salire anche oltre gli 800 euro.

Questo conterrebbe la bozza relativa al prossimo decreto di aprile per fronteggiare i danni economici del Coronavirus. Il ministreo dell’economia annuncia: “Microprestiti alle imprese garantiti al 100% dallo Stato pronti a partire”.

C’è intato il via libera Ue al nuovo schema di garanzie tramite Fondo per le Pmi e Sace. I prestiti alle imprese da 25.000 euro “saranno operativi da mercoledì e le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì”, ha ribadito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Quindi sull’aumento del bonus per le partite Iva a 800 euro precisa che “è un numero verosimile”. Inoltre, per le imprese che hanno dovuto chiudere, “le tasse le abbiamo rinviate per adesso, e poi definiremo modalità di ristoro o intervento diretto”.